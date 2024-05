NBA : LaMelo Ball et les Hornets poursuivis en justice pour avoir roulé sur le pied d’un fan (photo)

Le 7 octobre dernier, alors que les fans des Charlotte Hornets tentaient d’obtenir des autographes de la part des joueurs, LaMelo Ball aurait écrasé et cassé le pied d’un jeune garçon de 11 ans avec sa voiture. C’est pour cette raison que Tamaria McRae, mère de la victime, a décidé de poursuivre le joueur et sa franchise en justice.

C’est la sombre affaire du moment en NBA. LaMelo Ball et les Charlotte Hornets sont poursuivis en justice par une mère qui affirme que le guard nord-carolinien a roulé sur le pied de son fils de 11 ans en octobre dernier. La femme a déclaré que l'incident présumé s'était produit alors que sa famille se trouvait au Spectrum Center pour la journée « Purple and Teal » des Hornets le 7 octobre. Les fans se sont ainsi rassemblés à l'extérieur et ont tenté d'attraper les joueurs alors qu'ils quittaient l'arène.

An 11-year-old was waiting outside the Spectrum Center after the Hornets' Purple and Teal Day. He wanted an autograph from LaMelo BallHis mom says Ball didn't sign anything. He sped off in his car and drove over the 11-year-old's foot, breaking it.A lawsuit has been filed… pic.twitter.com/fsvnmQVRNV