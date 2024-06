NBA : James Harden révèle le nom de son joueur préféré all-time

Florian Barré

Alors que la légende des Los Angeles Lakers, Kobe Bryant, est vénérée et considérée comme une icône de la NBA, il est rarement, voire jamais, présenté comme candidat au titre de meilleur joueur de tous les temps. Certains ne le considèrent même pas parmi les 10 plus grands. Cependant, certains joueurs, passés et présents, à l’instar de James Harden, affirment avec certitude que Bryant doit être placé sur le trône ou au moins proche de celui-ci.

Alors que beaucoup pensent que le débat du GOAT se joue entre Michael Jordan et LeBron James, la star des Los Angeles Clippers, James Harden, donne ce titre à une autre légende. En effet, celui-ci est un enfant de Los Angeles et lorsque le média HoopsHype lui a posé la question, il a confié qu’il considérait Kobe Bryant comme le numéro un. Ayant grandi à LA, Harden a pu regarder Kobe à son apogée avec les Lakers. Ce dernier est la principale raison pour laquelle la plupart des joueurs de la NBA basés à Los Angeles rêvent de jouer pour les Lakers un jour puisque l’aura de ce maillot lorsque Kobe le portait est inégalée.

Une passion transmise par le « Black Mamba »

« Il n'y a qu'une seule personne qui m'a fait aimer, je veux dire tomber amoureux du jeu, et c'est Kobe Bryant. Étant originaire de Los Angeles et fan des Lakers, le regardant grandir et remporter plusieurs championnats, sa passion, son amour et ce qu'il a fait pour le basket-ball, je pense que le monde, vous savez, ressent la même chose, mais c'est pourquoi j'ai commencé à jouer au basket. Les compétences et les choses que j'ai apprises, je les ai en quelques sortes apprises par moi-même, mais en ce qui concerne le fait de tomber amoureux du jeu, c'est définitivement Kobe . » a déclaré Harden.

Harden a souvent battu Kobe