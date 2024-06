NBA : Une légende jalouse de Wembanyama ?

Pierrick Levallet

Pour sa première saison en NBA, Victor Wembanyama a mis tout le monde d’accord. Élu rookie de l’année et candidat très sérieux pour le titre de défenseur de l’année, le crack de 20 ans des San Antonio Spurs a brillé par son aisance sur le parquet même s’il n’a pas réussi à qualifier son équipe pour les playoffs. Le Français s’est notamment illustré pour sa capacité à shooter à trois points pour un joueur de sa taille. Shaquille O’Neal a d’ailleurs fait savoir qu’il était plutôt jaloux de Victor Wembanyama.

«J’aurais aimé être capable de m’écarter à 3 points»

« Je suis jaloux de Wembanyama, Jokic et Embiid. J’aurais aimé être capable de m’écarter à 3 points et de shooter. Tu sais que je me nomme moi-même « le Stephen Curry noir » ? Je vais au gymnase, je rate 190 tirs à 3 points, j’en mets un seul et je me donne ce surnom. Ça fait tellement du bien de pouvoir tirer depuis la ligne à 3 points. Mais il faut comprendre que lorsque je dis que je suis jaloux, ce n’est pas que je les envie. Je les jalouse pour me donner une source de motivation. Donc à partir de maintenant, j’essaye de faire comme Klay Thompson. Je me suis fait construire un terrain, je vais là bas et je shoote » a d’abord expliqué Shaquille O’Neal dans le podcast de Draymond Green et dans des propos rapportés par Parlons Basket .

«Wembanyama est différent»