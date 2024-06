NBA : LeBron James, Jordan... Il dénonce un «problème» avec Wembanyama

Pierrick Levallet

S'il n'a pas réussi à qualifier les San Antonio Spurs pour les playoffs, Victor Wembanyama a réalisé une excellente saison pour ses débuts en NBA. Le Français a été élu rookie de l'année et prétendait même au titre de défenseur de l'année. Naturellement, le joueur de 20 ans est déjà comparé aux meilleurs comme LeBron James et Michael Jordan. Mais pour certains, ces comparaisons vont finir par porter préjudice à la pépite des Spurs.

Wembanyama est déjà comparé à LeBron James et Michael Jordan

Avec son potentiel hors-norme, Victor Wembanyama commence naturellement à être comparé à certaines des plus grandes légendes de la NBA. Certains n’hésitent pas à rapprocher le phénomène des San Antonio Spurs à Michael Jordan et LeBron James. Mais pour Gilbert Arenas, ces comparaisons sont un problème qui vont finir par faire du tort à Victor Wembanyama.

«Sa légende est ruinée avec les comparaisons»