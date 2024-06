NBA : «Complètement différent», il se lâche sur Wembanyama et LeBron James

Hugo Chirossel

Coéquipier de Victor Wembanyama cette saison chez les San Antonio Spurs, Cedi Osman a également été celui de LeBron James aux Cleveland Cavaliers. L’international turc a comparé les deux hommes et s’il pense que le King peut faire ce que Wemby fait, il estime cependant que ce n’est pas au même point.

Pour sa première saison en NBA, Victor Wembanyama a répondu aux attentes, et plus encore. Tous les joueurs qui ont l’opportunité de le voir en action s’accordent à dire que le Français a un talent unique, mais c’est également son état d’esprit qui est souvent mis en avant.

« Nous ne savions pas comment utiliser Victor »

« Je parle toujours à mes coéquipiers, surtout à Victor. J'ai beaucoup parlé avec lui. Et il n'a jamais dit : 'OK, je sais exactement ce que je fais'. Il écoutait toujours. Parfois, il donnait des conseils », a confié Cedi Osman à propos de Victor Wembanyama, dans un entretien à l’émission Socrates sur YouTube . Son coéquipier a avoué qu’il avait fallu du temps avant que les joueurs des Spurs sachent comment l’utiliser : « Nous ne savions pas comment utiliser Victor. Le gars est si grand qu'il peut attraper la balle n'importe où vous la lancez. Nous avons commencé à comprendre après le All-Star Game . »

« LeBron peut aussi faire ce que Victor peut faire, mais pas à ce point »

« Il est étiqueté comme un extraterrestre. Il l'est vraiment. Je n'arrive pas à comprendre comment il se déplace comme un joueur beaucoup plus petit. Les bases de son jeu sont folles. Dans certains matchs, deux ou trois joueurs sont sur lui. Il attend simplement sous le panier et ils s'enfuient soudainement. Je ne sais pas quand nous avons déjà vu cela auparavant », a ajouté Cedi Osman, dans des propos relayés par Eurohoops . Coéquipier de Victor Wembanyama cette saison aux Spurs, il a aussi été celui de LeBron James aux Cleveland Cavaliers, lors de la saison 2017-18. « LeBron peut aussi faire ce que Victor peut faire, mais pas à ce point. Il est complètement différent », estime l’international turc.

« Ce gamin sera le visage de la NBA, c'est certain »