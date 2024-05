NBA : Les trois plus gros agents libres de 2024, avec LeBron James

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Alors qu’il ne reste plus que trois équipes en course pour le titre NBA, les 27 autres franchises se concentrent déjà sur leur intersaison. La prochaine cuvée d’agents libres n’est pas particulièrement fournie, mais elle est menée par de grands noms dont les décisions pourraient radicalement changer le paysage de la ligue, à commencer par LeBron James.

Dans exactement un mois, le 30 juin, les négociations entre les équipes NBA et les agents libres commenceront officiellement. Parmi les joueurs qui devraient être disponibles, on compte plusieurs superstars, dont LeBron James. Voici les trois plus importantes.

LeBron James (Los Angeles Lakers)

LeBron James, qui fêtera ses 40 ans en décembre, dispose d’une option de joueur de 51,4 millions de dollars à Los Angeles pour la saison 2024-2025. On s’attend néanmoins à ce qu’il la décline avant la date limite du 29 juin, pour devenir agent libre. Selon Brian Windhorst d’ ESPN , cela ne signifie pas nécessairement qu’il quittera les Lakers. L’ailier serait simplement éligible pour un contrat de trois ans de 162 millions de dollars, ce qui est beaucoup plus attrayant pour lui.

Malgré son âge, James figure toujours parmi les meilleurs joueurs de la NBA. En témoigne sa nomination récente dans une All-NBA Team, avec des moyennes de 25,7 points, 7,3 rebonds et 8,3 passes décisives cette année. Plusieurs franchises devraient donc tenter leur chance, dont les Philadelphia 76ers selon les dernières rumeurs, mais les Lakers restent les favoris. « Je ne sais pas ce qu’il va faire. Nous ferons ce que nous faisons chaque année : évaluer la situation et prendre la meilleure décision » , a esquissé son agent, Rich Paul, dans une récente interview avec le Bleacher Report .

Paul George (Los Angeles Clippers)

Après l’extension de contrat de Kawhi Leonard et la re-signature de l’entraîneur Tyronn Lue, les Clippers doivent faire du dossier Paul George une priorité. Tout comme LeBron James, l’ailier a jusqu’au 29 juin pour accepter ou refuser son option de joueur de 48,8 millions de dollars. S’il ne parvient pas à trouver un accord avec sa franchise pour une extension de contrat, il devrait logiquement devenir agent libre.

Los Angeles dit être déterminée à garder George, mais les dirigeants espèreraient le conserver pour un salaire inférieur au maximum. Cependant, la star est en position de force pour négocier, avec plusieurs équipes qui s’intéressent à lui. Les Sixers pourraient notamment lui offrir un contrat de 212 millions sur quatre ans — un total légèrement inférieur à ce que les Clippers peuvent offrir (221 M$). Et tout le projet repose sur la gestion de ce contrat.

James Harden (Los Angeles Clippers)

En plus du cas de Paul George, les Clippers doivent également s’occuper de celui de James Harden, arrivé en octobre 2023. Harden s’est parfaitement intégré dans sa nouvelle équipe (21,2 points et 8 passes décisives de moyenne en playoffs), qui espère le garder également. Cependant, les ressources de l’équipe sont limitées et l’offre qu’ils peuvent faire à Harden dépendra en partie du futur salaire de George.

La franchise espère conserver ses joueurs clés pour inaugurer sa nouvelle salle, l’Intuit Dome, et aura besoin du maximum de stars possible. Ils n’hésiteront sûrement pas à dépenser pour garder les deux joueurs, si c’est possible. Les options de Harden sur le marché sont plus limitées, mais d’autres équipes le contacteront sûrement cet été. L’offre de Los Angeles doit donc être compétitive.