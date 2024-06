Qui récupèrera Risacher, Sarr et Salaün ? Tout savoir sur la Draft NBA 2024

Florian Barré

Avec la victoire des Boston Celtics lors des Finales NBA, la saison est terminée. Désormais, les 30 franchises peuvent se concentrer sur l'intersaison, comprenant la Draft 2024. L'événement se tiendra sur deux jours, les 26 et 27 juin et sera retransmis en direct sur BeIn Sport 1 dès 2h30 du matin. On pourrait d’ailleurs retrouvé trois français dans le top 10 : Zaccharie Risacher, Alexandre Sarr et Tidjane Salaün. Mais qui les récupérera ?

Cette année, ce sont les Atlanta Hawks qui ont été les plus chanceux lors de la loterie. Alors qu’ils participaient au play-in tournament de la Conférence Est et avaient peu de chances d’être très bien placés à la Draft, ils ont obtenu le first pick devant les Washington Wizards, les Houston Rockets, les San Antonio Spurs et les Detroit Pistons. Pas de Victor Wembanyama cette année, mais deux autres Français se battent pour lui succéder à la première place. D’ailleurs, selon ESPN , le Bleacher Report , The Ringer et USA Today , les Hawks porteraient leur choix sur Zaccharie Risacher (JL Bourg). « Après s'être entraîné pour les Hawks la semaine dernière, Risacher semble être le choix le plus probable à ce stade. Il est théoriquement un ailier 3-et-D qui peut s'intégrer dans l'équipe, qu'Atlanta garde ou non Trae Young » peut-on lire sur le BR .

Risacher dépasse Sarr sur le fil

En ce qui concerne Alexandre Sarr (Wildcats, Australie), longtemps présumé numéro un de Draft, tous les médias s’accordent à dire qu’il sera récupéré par les Washington Wizards en deuxième position. Grand et athlétique, il possède une envergure impressionnante et devra s’améliorer offensivement. « Washington a la possibilité d'être patient avec le développement de Sarr, ce qui en fait un candidat idéal - et vice versa - sur le papier. Sarr est sans doute le plus grand potentiel disponible ici, avec les attributs physiques pour être un défenseur de haut niveau », selon ESPN .

Salaün et Wembanyama réunis ?