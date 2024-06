NBA : Lakers, Warriors, Celtics… Quelle franchise va toucher le plus de revenus ?

Florian Barré

La saison étant terminée, la question de la somme générée par la Grande Ligue fait ainsi surface. La NBA devrait générer 13 milliards de dollars de revenus cette année, avant le partage de ceux-ci entre les franchises et le remboursement des dettes, soit une hausse de 11 % par rapport à la saison dernière. Mais qui a rapporté le plus d’argent à la NBA ?

Depuis 2005, la valorisation des équipes de la NBA a augmenté plus rapidement que celle de toute autre ligue majeure des États-Unis, et dans une large mesure. À titre de perspective, la hausse de leur valorisation combinée a plus que triplé la croissance du S&P 500 (indice boursier basé sur 500 grandes sociétés cotées sur les bourses aux États-Unis) au cours de cette période. Avec 765 millions de dollars de revenus, les Golden State Warriors étaient l'équipe la mieux rémunérée de la ligue en 2022-23, devant les Los Angeles Lakers (516M$) et les New York Knicks (504M$).

Une croissance hallucinante

Klay Thompson, Stephen Curry et Draymond Green n’y sont pas pour rien. Ces joueurs ont joué un rôle déterminant dans la valorisation de la franchise, qui est passée de 1,5 milliard de dollars en 2015 à un montant remarquable de 7,7 milliards de dollars en 2023. À cette valorisation, les Golden State Warriors sont la deuxième équipe sportive la plus valorisée d'Amérique, derrière les 9 milliards de dollars de la franchise NFL des Cowboys de Dallas. Depuis 2010, les revenus des Warriors ont été multipliés par sept.

GS numéro un sur les réseaux !

Non seulement l'équipe a obtenu les audiences télévisées NBA les plus élevées au cours de sept des huit dernières années, mais depuis la saison dernière, les Warriors ont également le plus grand nombre de fans sur les réseaux sociaux parmi les franchises sportives américaines, dont 32,4 millions d'abonnés sur Instagram. À titre de comparaison, les Lakers comptent 24,6 millions de followers. Quoi qu’il en soit, en prenant en compte le flux total de revenus, les Warriors devraient encore une fois être en tête à l’issue de la saison 2023-24. À suivre…