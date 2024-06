NBA : Les Lakers dévoilent le montant qu’ils peuvent offrir à LeBron James pour son nouveau contrat

Florian Barré

Il n’y a plus trop de doutes sur le fait que LeBron James va renoncer à la dernière année de son contrat actuel et devenir agent libre. Cependant, le « King » semble enthousiaste à l’idée de re-signer chez les « Purple and Gold » et ainsi, ne devrait pas rejoindre une nouvelle (ou ancienne) franchise. C’est dans ce sens que les Los Angeles Lakers seraient prêts à offrir un contrat à 160 millions de dollars sur trois ans à leur superstar.

Malgré toute l'attention que la nouvelle recrue des Lakers, JJ Redick, a reçue lors de sa conférence de presse d'introduction lundi, la plus grande nouvelle du côté de Los Angeles est tombée sur le rapport de l'insider d'ESPN Dave McMenamin : les Purple and Gold auraient posé sur la table un contrat max de 3 ans et 160 millions de dollars que LeBron James n’a plus qu’à signer. En effet, le King ne devrait pas activer sa player option afin de devenir un agent libre et être prêt à s’engager où il le souhaite ; LA étant toujours sa priorité.

LeBron James bloqué à un contrat de trois ans par la NBA

Ce nouveau deal emmènerait LeBron James jusqu’en 2027, où il aurait 42 ans et demi. Cela serait synonyme d’une carrière NBA de 24 ans, ce qui serait un nouveau record puisque Vince Carter n’a joué dans la Grande Ligue « que » pendant 22 ans. Quoi qu’il en soit, rien n’est officiel pour l’heure. James a jusqu'au 29 juin pour adhérer à la dernière année de son contrat actuel, ce qui lui rapporterait 51,4 millions de dollars pour la saison à venir. Et si ça ne sera vraisemblablement pas le cas, il ne peut pas non plus re-signer pour plus de 3 ans car la NBA l’interdit aux joueurs de plus de 38 ans.

JJ Redick - LeBron James, une connexion attendue