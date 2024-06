NBA : Les Lakers sont menacés par les Pistons pour JJ Redick

Florian Barré

Les Detroit Pistons ont secoué le monde de la NBA mercredi, en limogeant le coach Monty Williams un an seulement après l'avoir signé pour un contrat hors normes de 78,5 millions de dollars sur six ans. Dans la foulée, Tom Gores, propriétaire de la franchise, a annoncé qu’il serait « diligent et rapide dans sa recherche d'un nouvel entraîneur-chef ». C’est dans ce sens que, selon Yahoo Sports, JJ Redick - qui est en pourparlers avec les Los Angeles Lakers depuis quelque temps - pourrait intéresser Detroit.

Après le poste de Darvin Ham laissé libre à Los Angeles, un nouveau siège est vacant au post d’entraîneur en NBA. En effet, les Detroit Pistons recherchent le remplaçant de Monty Williams, remercié ce mercredi après avoir réalisé une saison à seulement 14 victoires. De ce fait, JJ Redick, déjà lié à la franchise californienne, l’est également avec celle du Michigan. Selon Vincent Goodwill de Yahoo Sports , « James Borrego pourrait être un nom à surveiller (à Detroit) ainsi que JJ Redick. Redick est actuellement un candidat de choix pour le poste des Lakers, donc on ne sait pas quelle traction Detroit pourrait réellement gagner. »

Redick connaît le président des Pistons

Goodwill a ajouté que l’ancien joueur des Clippers et des 76ers connaît le nouveau président de l'équipe, Trajan Langdon, depuis sa carrière universitaire aux Blue Devils de Duke (2002-2006). Ils ont également collaboré ensemble à la Nouvelle-Orléans lorsque Redick y a signé en tant qu’agent libre durant la saison 2019-2020. De plus, le vice-président de Detroit, Arn Tellem, serait également « un fan » de l'ancien arrière de la NBA.

Pourquoi choisir Detroit plutôt que LA ?