NBA : Il fait une mise au point sur sa rivalité avec Wembanyama

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Tous les deux en course pour le titre de rookie de l’année la saison dernière, une véritable rivalité s’est créée entre Victor Wembanyama et Chet Holmgren. Ce dernier est d’ailleurs revenu sur sa relation avec le Français et a nié toute animosité ou conflit entre eux, simplement de la compétition.

Déjà opposés depuis plusieurs années en équipe nationale, Victor Wembanyama et Chet Holmgren se sont retrouvés en NBA la saison dernière. Les affrontements entre le pivot des San Antonio Spurs et celui de l’Oklahoma City Thunder ont créé une véritable rivalité entre les deux hommes. Un duel remporté par Wemby, lauréat du trophée de rookie de l’année. S’ils sont en compétition, cela ne veut pas dire pour autant qu’ils sont en conflit.

Calendrier NBA : L’effet Victor Wembanyama se fait ressentir aux Spurs https://t.co/AMyJR8anIn pic.twitter.com/jboxOVIrLj — le10sport (@le10sport) August 16, 2024

« Une embrouille, ça veut dire que si je te croise je veux me battre avec toi »

« Nous sommes des compétiteurs, nous avons joué l’un contre l’autre avant même d’être en NBA. Les gens me disent : “Il y a une embrouille entre vous ?” Je leur réponds : “Une embrouille ?” Nous sommes en compétition… Une embrouille, ça veut dire que si je te croise je veux me battre avec toi », a déclaré Chet Holmgren à propos de sa relation avec Victor Wembanyama, dans le podcast de Paul George.

« Si les gens pensent que nous sommes en conflit, alors ils ne comprennent pas vraiment ce qu’est la compétition »

Pour Chet Holmgren, sa rivalité avec Victor Wembanyama s'arrête au terrain, rien de plus : « Pourquoi serais-je en conflit avec lui ? Honnêtement, je ne le connais même pas. On joue juste au basket l’un contre l’autre… En tant que compétiteurs, aucun de nous ne veut perdre. Aucun de nous ne veut laisser l’autre marquer un panier ou quoi que ce soit d’autre. Nous sommes toujours en compétition, et si les gens pensent que nous sommes en conflit, alors ils ne comprennent pas vraiment ce qu’est la compétition », a -t-il ajouté, dans des propos relayés par TrashTalk.