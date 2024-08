NBA : Quel rôle pour Guerschon Yabusele aux Sixers ?

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Guerschon Yabusele, l’une des révélations des Jeux Olympiques de Paris 2024, s’apprête à faire son retour en NBA. Après un passage réussi en Europe, notamment au Real Madrid, le Français ne veut plus être confiné au banc comme cela a été le cas avec les Boston Celtics. Son objectif est désormais de jouer un rôle majeur au sein de sa nouvelle équipe, les Philadelphia 76ers.

Guerschon Yabusele s’apprête à retenter sa chance en NBA, avec les Philadelphia 76ers. Après avoir quitté la ligue en 2019 à cause de son temps de jeu trop limité, la question de son rôle au sein de sa nouvelle équipe est une question centrale. Quelle place le joueur français prendra-t-il dans l’équipe de Nick Nurse ?

Guerschon Yabusele : « Je ne veux plus attendre de savoir si je vais jouer »

En quittant la NBA en 2019, Guerschon Yabusele cherchait avant tout à retrouver un temps de jeu conséquent. Avec les Boston Celtics, l’ailier français n’avait joué que 6,6 minutes par match en moyenne, participant à moins de la moitié des rencontres, une situation frustrante. Dans les championnats par lesquels il est ensuite passé, Yabusele s’est rapidement imposé comme un joueur clé, notamment au Real Madrid où il a décroché l’EuroLeague en 2023.

Aujourd’hui, la priorité de Yabusele est de conserver un rôle important, quelle que soit l’équipe dans laquelle il joue. « Je ne veux plus attendre de savoir si je vais jouer, comme à Boston », a-t-il déclaré à L’Équipe en janvier. « J’ai envie de retourner en NBA, mais je joue pour la meilleure équipe d’Europe et je gagne des titres. Pourquoi quitter ça pour rester sur le banc là-bas ? » Des propos qui suggèrent que les Sixers lui ont peut-être fait des promesses quant à son futur temps de jeu pour le convaincre.

Une place à prendre dans la rotation des Sixers

À Philadelphie, Yabusele devrait rapidement trouver sa place dans la rotation de Nick Nurse. Ses qualités défensives et ses qualités athlétiques, combinées à son tir qui s’est nettement amélioré, en font une option solide en sortie de banc. Surtout, l’effectif des 76ers manque de profondeur aux postes 3 et 4, derrière Paul George. La principale concurrence du Français se limitera à Caleb Martin et KJ Martin, deux joueurs qui restent à sa portée.

Deux conditions pour s’imposer durablement en NBA

Deux aspects du jeu seront cruciaux pour Guerschon Yabusele : le tir à trois points et la défense. Avec un taux de réussite de 40 % la saison dernière au Real Madrid, l’ailier a beaucoup progressé sur son tir extérieur. Reste à voir si cette amélioration se retranscrira au plus haut niveau, avec une ligne à trois points plus éloignée. Défensivement, il devra contenir des adversaires plus athlétiques et explosifs qu’en EuroLeague, un défi de taille, mais pour lequel il semble prêt. Sa capacité à s’ajuster dans ces domaines déterminera son succès et sa longévité dans la ligue.