Affaire Jégou-Auradou : Un cadre du XV de France intervient

Arnaud De Kanel

C'est l'affaire qui secoue le rugby français depuis plusieurs semaines. Accusé de viol et retenu en Argentine au même titre qu'Hugo Auradou, Oscar Jégou a fait son retour en club avec le Stade Rochelais alors que l'affaire est encore en cours. Grégory Alldritt est content de revoir son coéquipier.

Accusés de viol durant la tournée estivale du XV de France en Argentine, Oscar Jégou et Hugo Auradou ont été autorisés à rentrer en France après avoir été placés en détention à résidence en Amérique du Sud. Les deux hommes ont même retrouvé les terrains d'entrainement avec leur club respectif. La section paloise pour Auradou, le Stade Rochelais pour Jégou, pour le plus grand soulagement de Grégory Alldritt.

Top 14 : Nouveau scandale, Laporte perd un joueur https://t.co/MRpCKY65ZK pic.twitter.com/vWxOKDbQEq — le10sport (@le10sport) September 13, 2024

«Je suis hyper content de le savoir en France avec sa famille»

« On a tous été préoccupés cet été de savoir un très bon ami à nous, quelqu'un qui fait partie de la "famille Stade rochelais", enfermé à l'autre bout du monde à 20 ans, tout seul. Moi, franchement, ça m'a beaucoup travaillé donc je suis hyper content de le savoir en France avec sa famille, avec ses proches. Maintenant il va nous falloir l'accompagner », a déclaré le taulier du XV de France en conférence de presse vendredi. Il se refuse tout de même de commenter l'affaire puisque l'enquête est encore en cours.

«On attend avec impatience cette décision»

« On ne se permet pas - comme certains - de juger, on n'a pas toutes les informations, la Justice a tout en mains, on va laisser les personnes compétentes faire. Nous, de notre côté, on va faire le maximum pour aider Oscar, pour aider le rugby, pour qu’il y ait des articles qui parlent de nous par rapport à ce qu'on fait sur le terrain, par rapport aux valeurs qu'il y a sur le terrain. Donc travailler dur au quotidien pour ça. Mais on ne se permettra pas d’émettre un jugement sans tout savoir de l’affaire. Je lui avais envoyé un message pour lui souhaiter un bon retour en France. Lui dire qu'on était contents. Et qu'on attend avec impatience cette décision (de justice, NDLR) pour qu'il puisse revenir parmi nous et enfin rejouer au rugby », a ajouté Grégory Alldritt.