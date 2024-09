XV de France : Bientôt remplaçant, Antoine Dupont en grand danger ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

La parenthèse Jeux Olympiques et rugby à 7 est désormais terminée pour Antoine Dupont, que l’on va prochainement revoir avec le Stade Toulousain. Ça signifie également que Fabien Galthié pourra à nouveau compter sur son capitaine avec le XV de France. Dupont pourrait donc être de retour avec les Bleus à l’occasion du prochain rassemblement. Mais voilà que le médaillé d’or aux JO pourrait ne pas être certain de retrouver sa place de titulaire au poste de demi de mêlée.

Suite à la Coupe du monde, Antoine Dupont avait décidé de mettre le XV de France entre parenthèses pour se concentrer sur l’équipe de France de rugby à 7 et les Jeux Olympiques. Un pari réussi puisque le joueur du Stade Toulousain est reparti avec la médaille d’or autour du coup. En vacances pour encore quelques jours, Antoine Dupont retrouvera prochainement son club, mais aussi la sélection de Fabien Galthié un peu plus tard. S’il en était le capitaine avant sa transition vers le rugby à 7, Antoine Dupont pourrait bien retrouver le XV de France… sur le banc des remplaçants.

Couilloud impressionne

Quel est donc ce danger qui menacerait Antoine Dupont avec le XV de France ? Il se nommerait Baptiste Couilloud. En effet, sur RMC, Vincent Moscato a dit tout le bien qu’il pensait du demi de mêlée du LOU : « C’est un mec qui pue le rugby. A ce poste, marquer autant d’essais c’est très très rare. C’est un joueur qui sent tout. Il a un truc d’anticipation et il a des pattes et surtout, il est rugby. Dans n’importe quel club il jouerait et il serait titulaire. ce poste, marquer autant d’essais c’est très très rare. C’est un joueur qui sent tout. Il a un truc d’anticipation et il a des pattes et surtout, il est rugby. Dans n’importe quel club il jouerait et il serait titulaire ».

Encore plus fort qu’Antoine Dupont ?

« Quand un mec marque 17 essais et qu’il maintient son club, c’est peut-être le meilleur de France. On verra qui sera remplaçant au Tournoi en hiver prochain. Est-il meilleur qu’Antoine Dupont ? Peut-être », a poursuivi Vincent Moscato, émettant ainsi l’idée que Baptiste Couilloud soit meilleur qu’Antoine Dupont. A voir ce que décidera de faire Fabien Galthié pour ce poste de demi de mêlée du XV de France.