Top 14 : Antoine Dupont dévoile la date de son retour !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Présent samedi à Paris pour l'ultime célébration liée aux Jeux olympiques autour de l'Arc de Triomphe, Antoine Dupont a reçu la Légion d'honneur des mains du Président de la République Emmanuel Macron. Le Français, champion olympique en rugby à 7 cet été, devrait revenir progressivement sur les terrains de Top 14 avec le Stade toulousain. La star du rugby tricolore a dévoilé la date de son retour.

Il a été l'une des grandes stars françaises de ces Jeux olympiques de Paris 2024 et après avoir remporté la médaille d'or, Antoine Dupont va retourner au rugby à XV dans les prochaines semaines. Au vu de son statut, on lui a permis de s'absenter de longs mois pour participer à cette folle aventure avec un succès fou. Présent dans les tribunes lors du match entre le Stade toulousain et La Rochelle dimanche soir, il a fait une révélation quant à son retour sur les pelouses.

Rugby : Dupont lâche le XV de France, «il a réussi son pari» https://t.co/J0emK2qCOw pic.twitter.com/MXAvIdAeBl — le10sport (@le10sport) September 12, 2024

Retour en octobre pour Dupont

Alors que la saison de Top 14 a débuté depuis deux week-ends, Antoine Dupont n'a pas encore fait son retour avec le Stade toulousain. Interrogé à la mi-temps du match, finalement remporté 35-27 pour le double tenant du titre, le rugbyman français en a dit plus sur son retour à la compétition. « Mon retour ? Bientôt. Il ne me reste plus beaucoup de vacances, j'en ai déjà eu beaucoup. Je ne vais pas tarder à revenir à l'entraînement et dans les prochaines semaines revenir sur les terrains. Ce sera début ou mi-octobre en principe » a-t-il déclaré au micro de Canal + après être revenu sur les célébrations olympiques.

Une longue absence qui touche à sa fin

Homme du match de la finale de Top 14 le 28 juin dernier, Antoine Dupont était présent moins d'un mois plus tard avec l'Equipe de France de rugby à 7. Le Français, qui rêvait de médaille d'or, a réussi son pari fou et sera très attendu avec son club. Si l'on prend en compte ses déclarations et le calendrier, il pourrait donc revenir le 5 octobre prochain face à Castres ou le 12 contre Clermont. A lui de se préparer pour de nouvelles aventures.