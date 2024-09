UBB : Une star du rugby pourrait signer pour moins cher que prévu

Axel Cornic

Des nombreux joueurs du Top 14 arrivent en fin de contrat et c’est le cas des plus grandes stars, comme Matthieu Jalibert. A l’Union Bordeaux-Bègles depuis ses débuts, l’ouvreur n’a toujours pas gagné le moindre titre et certains estiment qu’il pourrait décider de quitter son cocon, pour enfin exploser au plus haut niveau.

Depuis toujours, les postes de 9 ou de 10 ont été le terrain de bataille préféré des stars du Top 14. On ne compte plus les duels fratricides pour tenter de faire l’hégémonie jusqu’au XV de France, mais tout cela s’est grandement calmé ces dernières années.

Jalibert a raté une occasion incroyable

Car depuis l’intronisation de Fabien Galthié au poste de sélectionneur, la charnière toulousaine formée par Antoine Dupont et Romain Ntamack s’est installée. Il a fallu la blessure de l’ouvreur pour que les débats soient relancés, avec Matthieu Jalibert qui a été appelé pour le suppléer lors de la dernière Coupe du monde, ainsi que du dernier Tournoi des 6 Nations. Pour quel résultat ?

Un avenir des plus flous

Car quasiment un an après sa blessure et sa longue absence, Romain Ntamack semble encore intouchable. Une situation qui pourrait peser sur l’avenir de Matthieu Jalibert, dont le contrat se termine en juin prochain. L’UBB lui a formulé une offre, mais le principal intéressé a renchéri et désormais les négociations semblent être dans l’impasse. Aucun autre gros club de Top 14 ne semble s’être manifesté pour le moment, mais les principales places semblent être occupées, avec notamment Owen Farrell qui a débarqué au Racing 92.