Top 14 - UBB : Jalibert sort du silence pour son avenir

Arnaud De Kanel

Opposée au Racing 92 samedi soir, l'UBB a régalé le public de Chaban-Delmas en inscrivant huit essais. Impeccable au pied, Matthieu Jalibert a permis à son équipe de creuser l'écart. A l'issue de la rencontre, l'ouvreur a été interrogé sur son avenir, lui qui sera en fin de contrat à l'issue de la saison.

L'UBB n'en finit plus d'impressionner. Les hommes de Yannick Bru ont proposé un rugby total pour étriller le Racing 92 (52-34) lors du choc de cette 3ème journée de Top 14. Une belle soirée pour les Bordelais qui ont encore pu compter sur un bon Matthieu Jalibert. Mais l'avenir de l'ouvreur commence à être de plus en plus discuté étant donné que son contrat prendra fin à l'issue de la saison. Interrogé à ce sujet, ce dernier s'est montré assez évasif...

Top 14 : Antoine Dupont a trouvé son porte-bonheur ! https://t.co/LcFsnkawZV pic.twitter.com/OYopp4B2Ch — le10sport (@le10sport) September 21, 2024

«C'est un peu en stand-by»

« J’ai conscience de jouer dans un grand club et je suis très fier de porter ce maillot. Comme pour chaque fin de contrat, il y a des négociations et plein de choses qui entrent en compte. Comme je l’ai dit, pour l’instant c’est un peu en stand-by. Je serai très heureux de rester ici mais il faut que les négociations reprennent parce qu’on ne discute plus vraiment. Mais je sais la chance que j’ai de jouer pour ce club devant ce public. Je m’en rends compte à chaque fois », a reconnu Matthieu Jalibert en conférence de presse. Pour l'heure, aucun accord n'a été trouvé entre le joueur et l'UBB.

«On ne s’est pas mis d’accord»

« On va voir, je n’ai pas envie de me précipiter, je suis à un tournant de ma carrière. Je ne suis pas vers la fin, loin de là, mais je regarde aussi l’avenir. Je prends le temps de la réflexion. On a beaucoup discuté avec Laurent (Marti, président de Bordeaux-Bègles). Pour l’instant, on ne s’est pas mis d’accord. Je vois qu’il y a beaucoup de spéculations. Ce n’est pas forcément la vérité. On est en discussions, il n’y a aucun problème. On va avancer doucement », a ajouté Matthieu Jalibert. Affaire à suivre...