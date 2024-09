Top 14 : L’UBB humiliée, un pote de Dupont se méfie !

Jean de Teyssière

Au Stade Vélodrome en juin dernier, lors de la finale du Top 14, l’UBB a été humiliée par le Stade toulousain (59-3). Une défaite qui s’explique difficilement, tant les Bordelais avaient été solides toute la saison, battant même Toulouse quelques mois avant. Ce dimanche, les hommes de Yannick Bru voudront certainement prendre leur revanche et le coéquipier d’Antoine Dupont à Toulouse, Thibaud Flament, se méfie de ses futurs adversaires.

Trois matchs, trois victoires. Le début de saison du Stade toulousain est parfait. 32 points de marqués en moyenne, un bonus offensif de décroché : les hommes d’Ugo Mola s’apprêtent à recevoir l’UBB avec le plein de confiance. Mais les coéquipiers d’Antoine Dupont se méfient de l’état de forme de l’UBB, qui est deuxième du championnat de France de rugby et qui a une revanche à prendre sur la finale de juin dernier...

«Affronter Bordeaux, c’est toujours particulier»

Présent en conférence de presse mardi, Thibaud Flament, l’ailier du Stade toulousain évoque le gros choc à venir lors de la quatrième journée du Top 14, qui opposera son équipe à celle de l’UBB, dans des propos rapportés par Rugbyrama : « De toute façon, quand on affronte Bordeaux, c’est toujours particulier. On s’attend forcément à un gros match, à un gros combat ce week-end. L'UBB est une équipe qui bosse très bien depuis plusieurs années. »

«Un pack qui a été dominant toute la saison dernière»

« J’ai presque envie de dire que c’est un pack qui a été dominant sur toute la saison dernière, donc ils ont ces forces-là en eux, raconte, méfiant, le coéquipier d’Antoine Dupont à Toulouse. Je pense qu’ils auront à cœur de les exprimer ce week-end. On a tous mis de côté la finale de la saison dernière et on est pleinement concentrés sur ce qui arrive maintenant. » Le choc est lancé, rendez-vous ce dimanche soir au stade Ernest-Wallon !