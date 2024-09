Top 14 : Révolution pour Antoine Dupont, il sort enfin du silence !

Axel Cornic

S’il lui manque toujours un titre de Champion du monde, Antoine Dupont a raflé tout ce qui était possible, surtout après les Jeux Olympiques de Paris 2024. de quoi lui donner peut-être envie de tenter des nouveaux défis dans les années à venir, avec notamment un changement de poste qui ne déplairait pas à son coach du Stade Toulousain.

Rien ne semble pouvoir arrêter Antoine Dupont. Après avoir quasiment tout gagné à XV, le demi de mêlée n’a pris que quelques mois pour mettre tout le monde d’accord. Avec France 7 il a en effet remporté la première étape du circuit SVNS Series depuis 2005, puis la finale à Madrid, avant de réaliser un incroyable exploit aux Jeux Olympiques de Paris 2024.

Dupont bientôt au poste de 13 ?

D’autres défis l’attendent pourtant, puisque son coach au Stade Toulousain a récemment évoqué la possibilité… de le voir jouer au poste de deuxième centre ! « Antoine est le meilleur à son poste et je crois qu’aujourd’hui il n’y a plus trop de conteste sur le sujet. Il a encore envie d’évoluer à ce poste, le club a encore envie qu’il évolue à ce poste-là. Mais il a également des fourmis dans les jambes et il a peut-être envie d’être exposé un petit peu ailleurs. Antoine a envie de tenter quelques rencontres au poste de centre et plus précisément au poste de 13 » avait expliqué Ugo Mola, au début du mois de septembre.

« De là à ce que ça se concrétise en match, je pense qu’on n’y est pas encore… »

Mais qu’en pense le principal intéressé ? Lors de La Nuit du Rugby, où il a remporté le titre de Meilleur joueur du Top 14 ainsi que celui de Meilleur international français, Antoine Dupont a répondu aux questions des journalistes présents. « Jouer au centre ? C’est une discussion qu’on a eue il y a quelque temps déjà (avec Mola), je suis curieux dans la vie de tous les jours mais aussi sur le terrain » a confié la star du rugby tricolore, d’après RMC Sport. « À l’entraînement, à chaque fois j’essaye de bouger de ma place de 9, de trouver d’autres libertés sur le terrain, même si j'en ai déjà beaucoup à mon poste. Mais de là à ce que ça se concrétise en match, je pense qu’on n’y est pas encore… »