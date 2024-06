XV de France : Antoine Dupont a préparé son coup en douce

Thibault Morlain

A la suite de la dernière Coupe du monde de rugby, Antoine Dupont avait pris une grande décision. Le demi de mêlée du Stade Toulousain a choisi de participer aux Jeux Olympiques 2024 avec l'équipe de rugby à 7, mettant ainsi le XV de France de côté pour quelques mois. Un choix fort de la part de Dupont, qui y réfléchissait déjà depuis de très longs mois visiblement.

Pour Antoine Dupont, la reconversion au rugby à 7 est une véritable réussite. Les Bleus viennent de remporter les World Seven Series et le demi de mêlée du Stade Toulousain n'est clairement pas étranger à ce succès. De bon augure donc à quelques mois des Jeux Olympiques, où Dupont rêve d'aller décrocher la médaille d'or. C'est l'objectif qu'il s'est fixé suite à la Coupe du monde lors de laquelle le XV de France avait perdu en quart de finale contre l'Afrique du Sud. Une refléxion qui avait cependant été entamée depuis un moment par Antoine Dupont.

Interrogé par L'Equipe sur la participation d'Antoine Dupont aux Jeux Olympiques, Fabien Galthié a révélé que cela faisait depuis deux ans maintenant qu'il y pensait. Le sélectionneur du XV de France a alors expliqué : « Il y a deux ans, Antoine a clairement évoqué la motivation de faire les Jeux Olympiques. Le projet s'est construit avec son club et la fédération. C'était sa volonté. Quand des joueurs sont moteurs, c'est bien ».

