XV de France : Un ancien protégé de Galthié est sans club !

Axel Cornic

Obligé à prendre sa retraite sportive en 2022 à cause de problèmes cardiaques, Virimi Vakatawa a pu rechausser les crampons de l’autre côté de la Manche, avec une signature à Bristol. Mais l’aventure anglaise est déjà terminée pour l’international français aux 32 sélections, qui n’a désormais plus de club et qui ne peut toujours pas exercer son métier en France.

Les règles hétérogènes du rugby ont souvent posé problèmes au fil des années, mais cela a tout de même permis à Virimi Vakatawa de reprendre sa carrière. Diagnostiqué d’un problème cardiaque en 2022, le trois-quart centre ne pouvait plus évoluer en Top 14 et a dû quitter le Racing 92 annonçant une retraite… qui n’aura pas duré longtemps. Il y a un peu moins d’un an il a en effet signé pour les Bristol Bears, avec le règlement de Premiership qui l’autorisait à évoluer au plus haut niveau.

Bristol annonce le départ de Vakatawa

Dans un communiqué publié ce mardi, le club britannique a toutefois annoncé le départ de Vakatawa. « V a eu un impact exceptionnel, sur et en dehors du terrain, et a récompensé la confiance dont le club a fait preuve en lui donnant une opportunité de revenir dans le jeu professionnel » a expliqué Pat Lam, directeur du rugby aux Bristol Bears. « Faire ce qu'il a fait à travers les défis et les obstacles, après une absence contrainte du jeu, témoigne de la marque de l'homme ».

« C'est une super équipe et j'ai adoré mon séjour ici, même si ce n'est que pour une saison »