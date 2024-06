XV de France : Déjà de la casse pour Fabien Galthié 

Axel Cornic

Alors que les stars de l’Union Bordeaux-Bègles et du Stade Toulousain se préparent à disputer la finale du Top 14, Fabien Galthié travailler avec un groupe élargi de joueur pour la tournée d’été qui débutera le 6 juillet prochain, en Argentine. Mais ce XV de France « bis » perd déjà quelques pièces avec notamment l’ouvreur Louis Carbonel.

La saison presque terminée, les grandes nations de la planète rugby se préparent pour la traditionnelle tournée estivale. Les Anglais vont ainsi affronter les All Blacks en Nouvelle-Zélande, tandis que les Irlandais retrouveront les Champions du monde sud-africains à Pretoria et à Durban. Pour le XV de France de Fabien Galthié ce sera cap sur l’Amérique du Sud, avec deux test-matchs programmés face à l’Argentine (6 et 13 juillet), puis un autre contre l’Uruguay (10 juillet).

La France est prête à partir pour l’Argentine

Il y aura plusieurs absent de taille lors de cette tournée, avec évidemment Antoine Dupont toujours occupé avec sa mission à 7 et les Jeux Olympiques de Paris 2024. manqueront également les internationaux de l’UBB et du Stade Toulousain, qui disputeront la finale du Top 14 ce samedi 28 juin, au stade Vélodrome de Marseille. La chance a donc été donnée à d’autres joueurs que Galthié aimerait voir et on peu notamment noter le retour de Melvyn Jaminet, mais surtout la convocation de plusieurs novices comme Hugo Auradou ou encore Antoine Frisch, qui a quitté l’Irlande pour pouvoir se lancer à fond dans l’aventure avec le XV de France.

Pas de Carbonel, Galthié appelle Segonds

Il n’y aura toutefois pas Louis Carbonel ! L’ouvreur qui a sauvé le MHR de la relégation est touché aux ischio-jambiers et la FFR a publié un communiqué récemment pour annoncer son forfait. Une mauvaise nouvelle pour Fabien Galthié, qui a toutefois décidé de miser sur Joris Segonds pour pallier cette blessure. Une belle histoire, puisque celui qui a été le grand perdant de la demi-finale entre le Stade Français et l’UBB (20-22) avec une pénalité ratée en toute fin de match qui a scellé le destin de son équipe, pourrait définitivement tourner la page en fêtant une première sélection chez les grands.