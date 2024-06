XV de France : Galthié dévoile une énorme surprise

Jean de Teyssière

Dans trois jours, le XV de France s'envolera pour l'Argentine afin d'y disputer la traditionnelle tournée d'été. Au programme, trois matchs : deux contre l'Argentine et un contre l'Uruguay. Avec la finale du Top 14 qui aura lieu ce vendredi et l'absence d'Antoine Dupont, de nombreux joueurs vont fêter leur première sélection et Fabien Galthié a dévoilé sa surprise avec la sélection de Lucas Dubois.

C'est une tournée d'été spéciale qui s'annonce pour le XV de France de Fabien Galthié. En période olympique, le capitaine Antoine Dupont n'y participera évidemment pas. Ce mercredi, les 42 joueurs appelés par le sélectionneur français prendront la direction de Buenos Aires, en Argentine, pour y disputer trois tests matchs.

5 joueurs du Stade français appelés

Les joueurs du Stade français sont certainement en gueule de bois ce dimanche après l'élimination en demi-finale du Top 14 par l'UBB (20-22) samedi soir. Mais pour cinq d'entre eux, il faut déjà se remettre en ordre de marche. Mercredi, Léo Barré, Lester Etien, Baptiste Pesenti, Pierre-Henri Azagoh et Romain Briatte s'envoleront pour Buenos Aires pour y disputer la tournée d'été avec le XV de France. Forcément, aucun joueur de l'UBB et de Toulouse, qui s'affronteront pour le gain du Top 14 vendredi à Marseile n'ont pas été appelés.

La surprise Lucas Dubois !

Parmi les 42 joueurs appelés par Fabien Galthié, 22 d'entre eux n'ont jamais joué avec le XV de France ! C'est donc une sélection totalement new look qu'a appelé Fabien Galthié pour cette tournée argentine. Parmi les « bleus » de ce XV de France se trouvent les Parisiens Lester Etien et Romain Briatte, tout comme les Palois Hugo Auradou et Théo Attisogbe. Non appelé parmi les 32, Lucas Dubois, l'ailier de Perpignan fait partie des surprises du sélectionneur français, qui l'a aussi sélectionné. Le jeune centre de 19 ans de La Rochelle, Simeli Daunivucu, est également une des surprises de cette liste.