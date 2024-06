Top 14 : Dupont attend l'UBB, c'est historique !

Jean de Teyssière

Dans un Matmut Atlantique évidemment acquis à la cause de l'UBB, la seconde demi-finale entre le Stade français et l'Union Bordeaux-Bègles a livré son verdict, avec la qualification pour la finale des hommes de Yannick Bru. Un succès historique car vendredi prochain, l'UBB disputera la première finale de son histoire, face au Stade toulousain d'Antoine Dupont, plus habitué.

Face au Stade français, l'UBB a eu très chaud jusqu'au bout ! La victoire bordelaise au bout du bout (22-20) leur permet de se qualifier pour la finale. Forcément, l'émotion était au rendez-vous pour Yannick Bru, le manager bordelais : « On est tous incroyablement fiers d'être en finale. Déjà pour participer à une étape de plus de la construction du club. C'est un club jeune, 17 ans, il y a eu un travail remarquable de toute l'équipe et de Laurent (Marti) qui a porté ce club. On avait envie de lui donner le sourire, c'est chose faite. On est contents de permettre au véhicule UBB de franchir une étape de plus, c'était notre mission. Ce (samedi) soir on est heureux de ça, demain on va récupérer et rassembler nos forces pour préparer le grand rendez-vous de vendredi (la finale de Top 14 contre Toulouse). »

Première finale dans l'histoire de l'UBB !

Mieux rentrée dans leur match, l'UBB a marqué deux essais assez rapidement. Le Stade français s'en est offert un en première période, avant d'en marquer deux après la pause, quand l'UBB n'aplatissait qu'à une reprise. Trois essais partout, une pénalité partout aussi, le match s'est donc joué à rien, puisque ce sont les transformations qui ont dicté le résultat de cette demi-finale. Le troisième essai bordelais n'a pas été transformé par Maxime Lucu. Lucas Peyresblanques marque un doublé pour les Franciliens mais Joris Segonds manque les deux transformations. L'UBB se qualifie au bout du suspens pour la première finale de son histoire. Fondé en 2006, de l'union entre le Stade bordelais et le Club athlétique béglais, l'UBB disputait sa quatrième demi-finale de suite. Le plafond de verre est brisé.

Toulouse, un monstre d'expérience

Face au Stade toulousain vendredi au Vélodrome de Marseille, ce sera une autre paire de manches pour l'UBB. Car si les Girondins disputent leur première finale, Toulouse ne les compte presque plus. Champion de France à 22 reprises, Toulouse a également été finaliste à sept reprises. Et il va falloir réaliser un exploit exceptionnel pour les hommes de Yannick Bru car leur futur adversaire n'a plus perdu en finale depuis 2008. Les six dernières finales toulousaines ont toutes été remportées. Antoine Dupont et ses coéquipiers voudront porter cette série à 7. L'UBB est prévenue.