XV de France : Cocaïne, alcool… les terribles révélations après le scandale

Jean de Teyssière

La tournée argentine est terminée pour le XV de France. Elle aurait dû se dérouler en retrait de l’actualité en France, bien occupée à préparer les Jeux olympiques et disputer l’Euro 2024. Mais les deux scandales qui ont émaillé cette tournée ont braqué tous les projecteurs sur la sélection de Fabien Galthié. Avec un problème à régler : celui de la cocaïne dans les soirées après les matchs…

Tout a commencé un dimanche soir, le 7 juillet dernier, lorsqu’une vidéo est publiée par le député LFI Sébastien Delogu dans laquelle on peut y voir Melvyn Jaminet tenir des propos racistes : « le prochain Arabe que je croise, je lui mets un coup de casque. » La vidéo ulcère au sein du XV de France et l’arrière toulonnais quitte le rassemblement. Quelques heures plus tard, deux joueurs, Hugo Auradou et Oscar Jegou sont accusés de viol par une femme de 39 ans. L’affaire est prise très au sérieux et ils sont toujours en Argentine, en détention provisoire, tandis que leurs coéquipiers sont rentrés en France. L’heure est désormais à la prise de conscience.

Nouveau jeu en Top 14 : être bourré en moins d’une mi-temps

Dans le bi-hebdomadaire Midi Olympique, un directeur général d'un club professionnel du TOP 14, dont le nom n'a pas été révélé a tiré la sonnette d'alarme : « Je me bats depuis plus de dix ans ! On bataille avec nos joueurs pendant la semaine pour leur faire adopter une bonne conduite diététique. On fait intervenir des nutritionnistes mais tout est à jeter à la poubelle avec la troisième mi-temps post-match où ils ingurgitent de trop grosses quantités d'alcool. J'ai découvert qu'un jeu en vogue en ce moment en Top 14 ou Pro D2 était, d'être bourré en moins d'une mi-temps, moins de quarante minutes ! On ne peut plus les lâcher dans la nature de cette façon. Il faut rapidement que nous, institutionnels du rugby, prenions les bonnes décisions. Il faut que ce qu'il s'est passé en Argentine serve d'électrochoc. »

«La cocaïne est devenue la bière des troisièmes mi-temps»

« Le principal souci est aussi générationnel. La cocaïne est devenue la bière des troisièmes mi-temps, et elle engendre des comportements déviants, reproche un autre président de club. Comment les encadrer ? On peut les prévenir mais on ne peut pas mettre un gendarme derrière chaque joueur ! »