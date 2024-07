Rugby : C'est la folie pour ce joueur du XV de France après son transfert

Axel Cornic

Vétéran du Top 14, qu’il a remporté en 2015 avec le Stade Français, Rabah Slimani va se lancer à 34 ans dans sa première aventure à l’étranger. Le pilier droit a quitté l’ASM Clermont Auvergne après sept saisons et a signé pour la province irlandaise du Leinster, finaliste lors des trois dernières éditions de la Champions Cup.

C’était prévu, c’est désormais officiel. Ce lundi, le Leinster a officiellement annoncé la signature de Rabah Slimani, pilier droit aux 57 sélections qui a joué son dernier match avec le XV de France en novembre 2019 (défaite en quart de finale de la Coupe du monde 2019 contre le Pays de Galles, 20-19). C’est une toute nouvelle aventure donc, puisqu’à bientôt 35 ans il jouera pour la première fois à l’étranger.

🚨 | Rabah Slimani has signed with #LeinsterRugby ✍️



🥁 We have a feeling he’ll settle in with the Laighin Pit crew no hassle 😂#WelcomeRabah #FromTheGroundUp pic.twitter.com/Zq8vKjz8KB — Leinster Rugby (@leinsterrugby) July 15, 2024

« C’est un joueur que nous admirons depuis longtemps »

Le moins que l’on puisse dire c’est que Slimani a déjà la cote en Irlande, notamment auprès de son tout nouveau coach. « Nous sommes ravis que Rabah ait décidé de nous rejoindre au Leinster Rugby » a expliqué Léo Cullen, sur le site officiel du Leinster. « C’est un joueur que nous admirons depuis longtemps et qui possède une vaste expérience au plus haut niveau du TOP14, du rugby européen et international. Nous pensons qu'il sera un excellent ajout au groupe, non seulement en fournissant de la compétition à la première équipe, mais en aidant également certains de nos jeunes joueurs de première ligne à apprendre et à se développer ».

« Je voudrais remercier Léo Cullen et le Leinster »

Le pilier français est évidemment lui aussi très heureux de se lancer ce nouveau défi loin du Top 14, qui plus est dans le meilleur club au monde avec le Stade Toulousain. « Je voudrais remercier Leo et le Leinster pour cette opportunité de rejoindre un club avec une énorme histoire et un palmarès au plus haut niveau de l'URC et du rugby européen » a déclaré Rabah Slimani. « Je suis très heureux de découvrir également un nouveau pays et une nouvelle ville où vivre et jouer au rugby et c'est une expérience que ma famille et moi attendons avec impatience. Nous avons adoré notre séjour en France et en TOP14, mais c'est une opportunité incroyable de venir rejoindre l'un des grands clubs européens ».