Scandales au XV de France, la FFR répond à Laporte !

Dans un long entretien accordé à L’Equipe, Florian Grill est revenu sur la tournée estivale du XV de France, qui a été totalement catastrophique pour l’image du rugby tricolore. Le président de la Fédération française de rugby y répond notamment à ses détracteurs, comme son prédécesseur Bernard Laporte.

Souvent érigé en parangon de vertu, le rugby a pris une sacrée gifle en seulement quelques jours. Le dérapage raciste de Melvyn Jaminet ainsi que l’affaire de violences sexuelles touchant Hugo Auradou et Oscar Jégou ont détruit l’image du ballon ovale et les critiques ne se sont pas faites attendre.

Scandales au XV de France : Le boss tape du poing sur la table https://t.co/mpqlpqVjO3 pic.twitter.com/9WS1yrLI1A — le10sport (@le10sport) July 15, 2024

Laporte tire à boulets rouges sur la FFR

C’est notamment le cas de Bernard Laporte, qui ne s’est pas privé de tacler publiquement la FFR et l’accompagnement du XV de France. « Pourquoi ces joueurs peuvent sortir et faire autant de conneries ? Pourquoi il n’y a pas un cadre où on leur dit 'vous portez le maillot de l'équipe de France, vous représentez la France à l’étranger, donc vous devez avoir une tenue exemplaire ? » a déclaré l’ancien président désormais directeur du rugby au MHR, sur le plateau de BFM TV.

« Nous avons arrêté de cacher les choses sous le tapis »

Dans un entretien accordé à L’Equipe, son successeur à la tête de la FFR a souhaité lui répondre. « J'entends les attaques (...) qui disent que nous avons dérapé en tant que dirigeants. Au contraire. Nous avons arrêté de cacher les choses sous le tapis avec notamment un plan anti-violence lancé en juin. Dans un édito malheureusement prémonitoire de Rugbymag (le mag de la Fédé), j'avais dit qu'il y avait des vrais problèmes dans notre sport : la cocaïne qui est partout dans le rugby pro et amateur, des violences sexuelles, etc. Il n'y avait pas de déni » a déclaré Florian Grill.

« Malheureusement nous ne sommes que le reflet de la société »

« Je suis le premier à avoir mis des mots sur les maux. Ils nous explosent à la figure aujourd'hui » a poursuivi l’actuel président de la FFR, qui s’est envolé vers l’Argentine lors de l’explosion de l’affaire Jégou-Auradou. « Dès que j'ai rencontré Fabienne Bourdais, la directrice des Sports au ministère, je lui ai dit clairement qu'il y avait des problèmes de cocaïne dans le rugby et qu'on ne pouvait pas se cacher derrière son petit doigt. Elle n'avait jamais entendu les choses dites aussi clairement. Malheureusement nous ne sommes que le reflet de la société ».