Rugby - XV de France : Cet adjoint de Galthié en rajoute une couche sur le forfait de Ramos au Mondial !

Publié le 20 décembre 2019 à 23h35 par La rédaction

Thomas Ramos avait été renvoyé de la Coupe du Monde pour forfait en cours de compétition. Pourtant le Toulousain avait pu jouer avec son club dans la foulée. Laurent Labit, l'entraîneur des trois-quarts du XV de France, a donné son explication.

C'était un forfait qui en avait surpris plus d'un. Alors que l'équipe tricolore en était à la moitié de ses matches de poule de la Coupe du Monde, Thomas Ramos avait subi une blessure « bénigne » à la cheville. Une blessure qui avait conduit le staff du XV de France à écarter le joueur du groupe et à le renvoyer dans l’hexagone. Une décision que Thomas Ramos lui-même n'avait pas compris à l'époque. L'arrière avait même pu disputer un match avec le Stade Toulousain face à Castres, peu de temps après cet événement. Laurent Labit, l'entraîneur des trois-quarts du XV de France a justifié au micro de Canal+ cette mise à l'écart.

« On ne voulait pas se retrouver à faire l’expérience de joueurs qui ne jouent pas à leur poste »