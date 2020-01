Rugby

Rugby - XV de France : Galthié justifie sa liste pour le Tournoi des VI Nations !

Publié le 8 janvier 2020 à 16h35 par La rédaction

Alors que Fabien Galthié vient de dévoiler la liste des 42 joueurs du XV de France pour le prochain Tournoi des VI nations, la moyenne d’âge ne dépasse pas 24 ans. Le nouveau sélectionneur justifie son choix porté sur la jeunesse.

À l’image du nouveau capitaine Charles Ollivon (26 ans), le XV de France va se présenter pour son premier match du Tournoi des VI Nations face à l’Angleterre le 2 février prochain avec un effectif en grande partie renouvelé et surtout rajeuni. Car sur les 42 joueurs convoqués, 19 vont découvrir l’équipe de France. Comme par exemple le deuxième ligne Cyril Cazeaux (24 ans), le troisième ligne Cameron Woki (21 ans) et le demi de mêlée Maxime Lucu (26 ans), tous les trois joueurs à l’Union Bordeaux Bègles.

Galthié mise sur l'évolution