Rugby

Rugby - Top 14 : Le LOU prêt à tenter un incroyable coup ? La réponse de Mignoni !

Publié le 19 janvier 2020 à 21h35 par La rédaction

Alors que le LOU est pressenti pour accueillir trois stars des Saracens, le coach rhodanien Pierre Mignoni a démenti ces informations.

Littéralement relégués en division inférieure anglaise la saison prochaine, pour ne pas avoir respecté le salary-cap, les Saracens seront dans l’obligation de vendre certains de leurs cadres, afin d’alléger sa masse salariale. D’après le média anglais The Rugby Paper , le LOU aurait fait une offre pour s’attacher les services de trois stars des Saracens : l’ouvreur Owen Farrell, le deuxième ligne Maro Itoje et le troisième ligne Billy Vunipola. Une information que le coach lyonnais Pierre Mignoni a fermement démenti.

« Ce n’est pas envisageable même en rêve »