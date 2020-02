Rugby

Rugby - XV de France : Un protégé de Galthié analyse le début du tournoi !

Publié le 10 février 2020 à 14h35 par La rédaction mis à jour le 10 février 2020 à 14h57

Homme du match lors de la victoire face à l’Italie, Grégory Alldritt est revenu sur la prestation du XV de France après la victoire contre l’Italie (35-22).

Grégory Alldritt ne pouvait pas mieux rentrer dans ce Tournoi des 6 Nations. Alors qu’il prend la succession d’un certain Louis Picamoles, le Rochelais régale en ce début de Tournoi. Il a signé deux excellentes prestations et a été élu deux fois homme du match, en autant de rencontres. Mais Grégory Alldritt garde les pieds sur terre et sait que de nombreux points restent à améliorer.

« On va savourer »