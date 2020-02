Rugby

Rugby - XV de France : Teddy Thomas est prêt à défier le Pays de Galles !

Publié le 10 février 2020 à 11h35 par La rédaction

Très en vue lors de la victoire face à l’Italie ce dimanche (35-22), Teddy Thomas ne s’est pas emballé et garde la tête froide pour la suite du Tournoi.

Pour son 2ème match à la tête du XV de France, Fabien Galthié semblait moins satisfait au sortir de la victoire face à l’Italie (35-22) que contre l’Angleterre dimanche dernier (24-17). Pourtant la mission a été accomplie par les joueurs du XV de France, à savoir prendre le point de bonus offensif et ainsi s’installer en tête du Tournoi des 6 Nations. Mais comme son sélectionneur, Teddy Thomas a préféré mettre l’accent sur les axes de progression pour les Bleus lors d’un entretien accordé à Rugbyrama .

« Cela va nous servir pour le pays de Galles. Il faut aller chercher encore plus »