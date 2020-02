Rugby

Rugby - XV de France : L’appelé de dernière minute de Galthié s’enflamme pour son match !

Publié le 3 février 2020 à 18h35 par La rédaction

Appelé de dernière minute pour remplacer Damien Penaud, Vincent Rattez a tenu son rang et réalisé une excellente performances face à l’Angleterre (24-17) ce dimanche. Il est revenu sur sa prestation.

Il ne devait pas être sur la feuille de match, il a finalement inscrit le premier essai de la victoire de la France face à l’Angleterre ce dimanche (24-17). Vincent Rattez, appelé de dernière minute pour palier le forfait de Damien Penaud, a fait plus que tenir son rang et pourrait être amené à jouer un rôle plus important avec le XV de France. Après la rencontre, Vincent Rattez est revenu sur sa belle performance.

« C'est un rugby presque parfait »