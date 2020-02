Rugby

Rugby - XV de France : Elissalde s’enflamme pour la victoire face aux Gallois

Publié le 24 février 2020 à 18h35 par A.D.

Ce samedi, le XV de France s’est imposé face au Pays de Galles au tournoi des VI Nations. Jean-Baptiste Elissalde, ancien membre du staff des Bleus, a apprécié cette victoire française.

Jean-Baptiste Elissalde est soulagé. Ce samedi, le XV de France a dû se frotter au Pays de Galles au tournoi des VI Nations. Emmenés par Fabien Galthié, les Bleus se sont imposés au Millenium Stadium (23-27). Une victoire qui a enchanté Jean-Baptiste Elissalde. Dans des propos rapportés par L’Équipe , l'ancien membre du staff des Bleus s’est enflammé pour la victoire française face au XV du Poireau.

«J’ai pensé que les vieux démons allaient revenir»