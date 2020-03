Rugby

Rugby - XV de France : Galthié prévient ses joueurs !

Publié le 11 mars 2020 à 11h35 par A.C. mis à jour le 11 mars 2020 à 11h37

Le Tournoi des Six Nations est à peine terminé, que Fabien Galthié se projette déjà vers l’avenir.

C’est un Tournoi des Six Nations assez étrange que l’on a vécu, avec des reports de matchs qui pourraient aller jusqu’au mois d’octobre prochain. Pourtant, le XV de France a montré un visage séduisant, en dépit de la défaite face à l’Écosse à Murrayfield (28-17). Ce n’est toutefois que le début d’un très long chemin, qui mènera les Bleus jusqu’à la Coupe du monde 2023... qui se déroulera en France !

« On souhaite ne pas recommencer à zéro »