Rugby

Rugby - XV de France : L’aveu de Raphaël Ibanez sur le report de France-Irlande !

Publié le 10 mars 2020 à 20h35 par J.-G.D.

Lors de son point presse, Raphaël Ibanez, manager général du XV de France, admet que la rencontre face à l'Irlande, reportée pour cause de coranavirus, pourrait se jouer fin octobre.

Actuellement deuxième du Tournoi des VI Nations, le XV de France devra patienter pour son dernier match de la compétition, face à l’Irlande. Initialement prévue samedi, la réception du XV du Trèfle a officiellement été reportée à une date ultérieure, suite à la menace du coronavirus. Lors de sa conférence de presse ce mardi, Raphaël Ibanez, manager général des Bleus , dévoile la date de cette rencontre contre les Irlandais.

« Le match devrait avoir lieu le 30 ou le 31 octobre, c'est ce que l'on a compris… »