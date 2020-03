Rugby

Rugby - XV de France : Ollivon prêt à garder le capitanat ? Il répond !

Publié le 10 mars 2020 à 11h35 par A.C.

Charles Ollivon s’est exprimé au sujet de son avenir en tant que capitaine, au sein du XV de France.

Il semblait être le grand favori pour succéder à Guilhem Guirado. Pourtant, comme l’ont annoncé Raphaël Ibanez et Fabien Galthié avant le Tournoi des Six Nations, Charles Ollivon n’est que capitaine par intérim. Le sélectionneur français a en effet plusieurs fois expliqué ne pas avoir voulu mettre trop de pression sur son troisième-ligne, qui a tout de même donné une très bonne image et a semblé être le leader dont cette équipe jeune avait besoin. .

« On va échanger pendant deux jours et peut-être que la question du capitanat se posera avec le staff »