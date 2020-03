Rugby

Rugby - XV de France : Fickou lance un message fort à Galthié !

Publié le 4 mars 2020 à 17h35 par A.C.

Gaël Fickou ne semble pas gêné par les changements que lui impose Fabien Galthié au sein du XV de France.

A seulement 25 ans, Gaël Fickou est déjà un des leaders de ce XV de France. Il faut dire que le trois quart centre a débuté sa carrière internationale très tôt et compte désormais 54 sélections avec les Bleus . Le joueur du Stade Français le montre également sur le terrain, puisque que ce soit au centre ou à l’aile il répond toujours présent, comme peut en témoigner sa prestation plus que convaincante face au Pays de Galles (23-27).

« Que je joue au centre ou à l’aile, ce n’est qu’un détail »