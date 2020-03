Rugby

Rugby - XV de France : Gaël Fickou affiche des grandes ambitions !

Publié le 4 mars 2020 à 10h35 par A.C.

Gaël Fickou, trois-quart centre du Stade Français et du XV de France, compte bien terminer le Tournoi des Six Nations de la meilleure des façons.

Qui aurait dit, il y a encore quelques mois, que le XV de France allait être en lice pour une victoire finale dans le Tournoi des Six Nations, voir un Grand Chelem ? Ils étaient très peu nombreux ceux qui croyaient en les chances d’une toute nouvelle équipe de France, portée par une très jeune génération. Fabien Galthié a pourtant su insuffler un vent frais sur le rugby tricolore, en réalisant notamment l’exploit de s’imposer face à l’Angleterre et de battre le Pays de Galles à Cardiff.

« Bien sûr qu’on vise le Grand Chelem »