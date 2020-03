Rugby

Rugby - XV de France : Laporte annonce la couleur pour le Mondial 2023 !

Publié le 1 mars 2020 à 12h35 par J.-G.D.

Bernard Laporte, président de la Fédération française de rugby, interpelle directement les hommes de Fabien Galthié en vue de la Coupe du monde 2023.

Fabien Galthié débute donc son aventure sur le banc du XV de France de la meilleure des manières. Avec trois victoires en ce Tournoi des VI Nations, le sélectionneur national a été appelé en renfort par Bernard Laporte avant la dernière Coupe du monde au Japon. L’homme fort de l’équipe de France a comme mission de mener un groupe compétitif jusqu’à 2023, date du Mondial organisé dans l’Hexagone. Et le président de la FFR envoie un message fort lors d’un entretien pour RMC Sport .

«Ces étapes doivent servir à nous doter d’une grosse équipe pour gagner cette Coupe du monde»