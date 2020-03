Rugby

Rugby - XV de France : Ollivon prend la défense d’Haouas !

Publié le 10 mars 2020 à 9h35 par A.C.

Charles Ollivon, capitaine du XV de France, est revenu sur le carton rouge pris par Mohamed Haouas, lors de la défaite face à l’Ecosse (28-17).

Le Grand Chelem, c’est fini. Jusque-là invaincu, le XV de France a chuté à Murrayfield face à l’Écosse, lors de la quatrième journée du Tournoi des Six Nations. Un revers notamment marqué par l’expulsion de Mohamed Haouas en premier mi-temps, coupable d’un geste violent à l’encontre de l’un de ses adversaires. Un évènement qui n’a logiquement pas arrangé les choses pour les Français, qui ont dû évoluer en infériorité numérique durant une bonne partie de la rencontre.

« J'étais sur le terrain et je peux vous dire que c’était une réaction, pas une action »