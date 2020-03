Rugby

Rugby - XV de France : L’Écosse se méfie da la France !

Publié le 7 mars 2020 à 22h35 par A.C.

Stuart Hogg, capitaine de l’Écosse, s’est exprimé à la veille de la rencontre face au XV de France de ce dimanche.

Il reste encore deux marches au XV de France avant une victoire dans le Tournoi des Six Nations, voire un Grand Chelem. Ce dimanche, les hommes de Fabien Galthié vont affronter l’Écosse dans son antre de Murrayfield avec le statut de favori. Le XV du Chardon montre en effet un niveau inconstant cette année, avec du bon et beaucoup de moins bon. Le sélectionneur Gregor Townsend est d’ailleurs très critiqué pour ses choix, comme celui de ne pas avoir fait appel à l’ouvreur Finn Russell.

« La France est l'une des meilleures équipes du monde à l'heure actuelle »