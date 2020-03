Rugby

Rugby - XV de France : Ollivon tire le bilan de son capitanat !

Publié le 10 mars 2020 à 18h35 par A.C.

Charles Ollivon, premier capitaine de l'ere Fabien Galthié, s'est exprimé au sujet de son expérience.

Très en vue lors de la dernière Coupe du monde, Charles Ollivon l'a également été lors de ce Tournoi des Six nations. Avec une petite différence : avec le départ de Guilhem Guirado et l'arrivée de la nouvelle génération installée par Fabien Galthié, il a été propulsé au rang de capitaine. Le natif de Bayonne semble avoir plutôt bien rempli ce rôle et même sur le terrain, il a été l'un des fers de lance de l'attaque française, puisqu'il est à l'heure actuelle le meilleur marqueur d'essais de la compétition !

« Je me sens bien, à l'aise, car j'ai des mecs autour de moi avec lesquels je peux m'envoyer comme un âne »