Rugby

Rugby - XV de France : La sortie de Fabien Galthié sur la défaite en Écosse !

Publié le 10 mars 2020 à 23h35 par J.-G.D.

Pendant sa conférence de presse ce mardi, Fabien Galthié est revenu sur le revers contre l’Écosse en ce Tournoi des VI Nations.

Pour son quatrième match du Tournoi des VI Nations, le XV de France a subi la loi de l’Écosse dimanche après-midi (28-17). Une défaite qui ne permettra pas aux Tricolores de faire le Grand Chelem, eux qui sont désormais deuxièmes de la compétition derrière l’Angleterre alors que la réception de l'Irlande pourrait avoir lieu fin octobre (coronavirus). Devant les journalistes ce mardi, Fabien Galthié, sélectionneur national, évoque le débriefing de cette défaite auprès de ses joueurs.

« On a parlé de beaucoup de choses pour mieux tenir en deuxième mi-temps »