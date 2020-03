Rugby

Rugby - XV de France : Fabien Galthié tire un premier bilan du Tournoi !

Publié le 11 mars 2020 à 9h35 par A.C.

Fabien Galthié, sélectionneur du XV de France, est revenu sur les dernières semaines vécues avec l’ensemble des joueurs et du staff tricolore.

En dépit d’une défaite agaçante contre l’Écosse, on peut dire que ce Tournoi des Six Nations a apporté son lot de satisfactions. Qui aurait pu prédire que les Bleus allaient battre les vice-champions du monde anglais au Stade de France, ou encore mettre fin à l’invincibilité Galloise à domicile, il y a seulement quelques mois ? Ce début d’année 2020 a redonné le sourire aux supporters français et leur permet enfin de voir l’avenir avec optimisme.

« Ce qui prédomine, ce sont ces sept semaines d'enchantement »