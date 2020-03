Rugby

Rugby - XV de France : Le message fort de Servat sur un possible Grand Chelem

Publié le 8 mars 2020 à 15h35 par T.M.

Ce dimanche, face à l’Ecosse, le XV de France pourrait faire un pas de plus vers le Grand Chelem. Un accomplissement qu’on refuse d’évoquer dans le groupe de Fabien Galthié.

Le XV de France affiche un visage bien plus séduisant depuis l’arrivée de Fabien Galthié. Et cela s’accompagne d’ailleurs pas d’excellents résultats lors du Tournoi des VI Nations. Ainsi, les Bleus viennent d’enchainer 3 victoires en 3 matchs, laissant ainsi la porte ouverte à un possible Grand Chelem. Toutefois, au sein du XV de France, on refuser d’aller trop vite en besogne. Pour le Journal Du Dimanche , William Servat, entraîneur de la mêlée, avant de penser au Grand Chelem, il y a d’abord l’Ecosse ce dimanche.

« Il faut d’abord jouer la demie »