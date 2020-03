Rugby

Rugby – XV de France : Le coup de gueule de Mohamed Haouas !

Publié le 5 mars 2020 à 23h35 par A.C.

Véritable révélation de cette première partie de Tournoi des Six Nations, Mohamed Haouas n’a pas vraiment apprécié tout ce qui a pu se dire sur lui récemment.

C’est le genre de parcours tortueux, avec une ascension fulgurante, qui fascine la presse. Il y a encore quelques mois, Mohamed Haouas était méconnu du grand public. Pourtant, il est désormais une valeur sûre du XV de France et l’un des meilleurs piliers du Tournoi des Six Nations 2020. Pour décrire son arrivée au plus haut niveau, plusieurs médias ont parlé de son passé trouble, de ses problèmes avec la justice, mais cela n’a pas vraiment amusé le joueur de Montpellier.

« Beaucoup d’articles ne parlaient que de prison »