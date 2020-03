Rugby

Rugby - XV de France : Laporte répond à Altrad pour Galthié !

Publié le 3 mars 2020 à 11h35 par A.C.

Bernard Laporte, président de la FFR, a confirmé avoir consulté Mohed Altrad avant de choisir Fabien Galthié.

Si certains doutaient de l’importance toujours plus grande prise par Mohed Altrad au sein du rugby français, de récentes informations pourraient les convaincre. Le président de Montpellier ainsi que sponsor du XV de France, a en effet avoué dans les colonnes du Midi Olympique avoir été consulté par Bernard Laporte, avant la nomination de Fabien Galthié. « La question m'a été posée » a déclaré Altrad. « Bernard Laporte m'a dit quelque chose comme : « Si tu t'opposes, je ne le prends pas ». J'ai répondu que je ne m'opposerai jamais à une de ses décisions en tant que président de la Fédération et que s'il estimait que Fabien Galthié était le meilleur, il devait probablement avoir raison ». Pour rappel, Galthié et le président montpelliérain se sont quittés en mauvais termes, après un passage devant les prud’hommes.

« Il était normal qu'en tant que partenaire officiel et ayant été aux prud'hommes avec Fabien, je lui pose la question »