Rugby - XV de France : Grand Chelem, pression... L’aveu surprenant de Galthié !

Publié le 10 mars 2020 à 16h35 par A.C.

Fabien Galthié, sélectionneur du XV de France, a laissé entendre que ses- joueurs ont bien pu être paralysés par l’enjeu de ce match face à l’Écosse (28-17).

A Murrayfield, Fabien Galthié a connu sa première défaite en tant que sélectionneur du XV de France. C’est également la première défaite de certains jeunes joueurs de l’effectif, qui ont vu par la même occasion le Grand Chelem s’envoler. Car avec une victoire face à l’Écosse, les Bleus auraient pu espérer remporter un titre qui leur échappe depuis dix ans, en attendant le report du match face à l’Irlande.

« Il est possible que l’attente ait fini par provoquer une pression négative »