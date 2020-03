Rugby

Rugby - XV de France : Le message fort de ce nouvel appelé de Gatlhié !

Publié le 4 mars 2020 à 21h35 par J.-G.D.

Dans le groupe de Fabien Galthié depuis le début du Tournoi des VI Nations, Arthur Vincent ne boude pas son plaisir d'avoir connu ses premières capes en sélection.

Entré en jeu face à l’Angleterre, puis titularisé face à l’Italie et le Pays de Galles, Arthur Vincent connait des débuts tonitruants avec le XV de France. Le centre de Montpellier, appelé par Fabien Galthié pour la première fois de sa carrière, pourrait inscrire une belle ligne sur son palmarès, en remportant le Grand Chelem sur ce Tournoi des VI Nations. Double champion du monde avec les U20, Arthur Vincent a totalement réussi à s’intégrer chez les Bleus . Une intégration commentée par le principal concerné, le tout dans des déclarations rapportés par Rugbyrama ce mercredi.

« Exceptionnel d'être là avec le XV de France »